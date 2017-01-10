Барак Обама получил интересное предложение о работе

Дэниэл Эк, занимающий должность гендиректора сервиса Spotify, сообщил о том, что он сделал президенту США Бараку Обаме, передает replyua.net. Отмечается, что Эк хочет, чтобы после ухода из Белого дома Обама работал в его компании. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Обама ранее интересовался подобной инициативой. По мнению Эка, нынешний американский лидер мог бы работать на должности «президента плейлистов». Примечательно, что официальный портал компании на самом деле опубликовал такую вакансию. Среди требований к кандидату отмечается, что у него должен быть восьмилетний опыт руководства страной, а также Нобелевская премия мира. О том, что в свое время Барак Обама на самом деле проявлял интерес к работе в Spotify, сообщала супруга бывшего американского посла в Швеции Наталья Наталья Бжезинская.
В октябре минувшего года Обама на Spotify был преподавателем своего плейлиста, предназначенного для участия в тренировках. В перечне его песен можно встретить имена Нины Симон, Стинга, Бейонсе, Дрейка, Боба Марли и Джей-Зи. К тому же, весьма часто Обама принимал участие в загрузке списка песен для кампаний в период Рождества или инаугураций.