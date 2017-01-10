В Вашингтоне рассказали о вероятности встречи Трампа с Путиным

Власти США прокомментировали распространившиеся в СМИ сведения о вероятности встречи будущего президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает replyua.net. В частности, по информации представителя американской администрации Джоша Эрнста, решение о встрече с российским лидером Трамп будет принимать сам.
В ответ на вопрос журналистов о том, выражает ли президент США Барак Обама обеспокоенность в связи с вероятности встречи республиканца с Владимиром Путиным, Эрнст назвал вполне допустимым то, что американский президент проводит встречи со своим российским коллегой. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, принимать все решения о том, где и когда состоится встреча с главой Кремля Дональд Трамп будет сам.
Как известно, победитель президентской гонки в США Дональд Трамп достаточно положительно оценил решение Путина не высылать из России сотрудников американской дипломатии в качестве ответа на такой же шаг официального Вашингтона. Напомним, что американская сторона, в соответствии с введенными новыми санкциями против Кремля, потребовала покинуть страну 35 работников российского посольства.