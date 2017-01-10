Советник Трампа: президент пересмотрит часть санкций против РФ

Келлиан Конуэй, советник избранного президента Соединенных Штатов, заявила о том, что Дональд Трамп планирует пересмотреть санкции, которые администрация Барака Обамы ввела против России из-за кибератак, информирует replyua.net со ссылкой на USA Today.
По словам советника Трампа, президенту нужно убедиться в реальности этих санкций, и в пропорциональности реакции на произошедшие события. Конуэй отметила, что Барак Обама отреагировал на действия России более жестко, нежели на действия Северной Кореи и Китая, выдворив из США российских дипломатов. Советник подчеркнула, что в свое время КНДР и КНР также совершали хакерские атаки, однако жесткой реакции со стороны США тогда не последовало. Конуэй высмеяла недавнее заявление демократов о том, что планируется создание специальной комиссии, которая будет расследовать обвинения в адрес России.
Напомним, что Дональд Трамп официально признал причастность РФ к кибератакам, однако заявил, что Россия никак не влияла на исход выборов в Соединенных Штатах. Республиканец вступит в должность президента США 20 января.