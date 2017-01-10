Трамп назвал Мэрил Стрип «подлизой Клинтон»

Мэрил Стрип произнесла небольшую речь во время церемонии награждения премией «Золотой глобус», однако слова голливудской актрисы не понравились Дональду Трампу, сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники.
На своей странице в Твиттере Трамп прокомментировал высказывания актрисы, назвав ее «подлизой Хиллари Клинтон, многое потерявшей» и «одной из самых переоцененных актрис Голливуда». Стрип заявила, что однажды Дональд Трамп оскорбил журналиста, у которого была инвалидность, однако избранный президент опроверг это заявление. Нужно отметить, что Стрип действительно подвергла критике действия миллиардера и напомнила всем, как в 2015 году случился неприятный инцидент между Трампом и репортером Нью-Йорк Таймс Сержем Ковалевски.
По ее словам, Трамп критиковал журналиста за статью, а также попытался изобразить неуклюжесть Ковалевски, страдающего артрогрипозом. Летом этого года Стрип, известная своим негативным отношением к Трампу, даже изобразила его – в образе Трампа она появлялась на представлении театра Шекспира. Актриса специально надела парик, а также наложила грим с оранжевым оттенком.