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Трамп хоче влаштувати зятя на тепле місце у Білому Домі – західні ЗМІ

Трамп хоче влаштувати зятя на тепле місце у Білому Домі – західні ЗМІ
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підготував «тепле містечко» для свого зятя Джареда Кушнера, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Західні ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела, близькі до новообраного президента Дональда Трампа, що він планує призначити своїм радником власного зятя, Джареда Кушнера. Наразі команда Трампа не давала ніяких офіційних коментарів з цього приводу, тож інформацію поки не було ні підтверджено, ні спростовано.

Тридцятип’ятирічний Джаред Кушнер одружений зі старшою дочкою Трампа Іванкою Трамп. Його ділові інтереси, так, як і в тестя, зосереджені навколо нерухомості. У період передвиборної кампанії Кушнер займав чільне місце у команді Трампа, виконуючи функції його радника. У журналістів є певні сумніви з приводу того, чи не буде таке призначення протиправним, адже Кушнер перебуватиме у підпорядкуванні близького родича. Більше того, з огляду на широку мережу бізнесових контактів, на його новій посаді може виникнути конфлікт інтересів. Тим не менш, юристи Кушнера зауважили, що у разі призначення він складе повноваження очільника родинної компанії і передасть управління частиною свого майна.
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