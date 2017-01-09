В Конгрессе посоветовали Трампу быть трезвомыслящим относительно РФ

У представителей Демократической и Республиканской партии в Конгрессе США начали возникать сомнения в возможности Кремля стать союзником Белого дома, так как подобное мнение уже прозвучало от будущего американского лидера Дональда Трампа, передает replyua.net. В частности, конгрессмен-республиканец Девин Нуньес сообщил, что хотя он ничего не имеет против американо-российской дружбы, пока у него нет уверенности в том, насколько это возможно. При этом представитель Конгресса от Демократической партии Адам Шифф считает, что для Вашингтона было бы крайне положительно, чтобы Москва была его союзником, но вместе с тем, такой сценарий он считает нереальным. Шифф заявил, что новая администрация Белого дома должна трезво оценивать намерение российских властей.
Немногим ранее Джо Байден, ныне занимающий должность американского вице-президента, выразил мнение, что после церемонии инаугурации Дональд Трамп должен приступить к определенной деятельности и начать показывать, на что он способен. К тому же, с точки зрения Байдена, Трампу необходимо повзрослеть. Отметим, что будущий американский лидер планировал встретиться с руководителями спецслужб США для обсуждения вопроса антироссийских санкций.