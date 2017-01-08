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Манн: новый координатор спецслужб США поддерживает санкции против РФ

Манн: новый координатор спецслужб США поддерживает санкции против РФ
Политический обозреватель пишет, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки назвал имя нового координатора всех разведывательных служб США, - передает replyua.net.

Соломон Манн отмечает: «Новым координатором всех разведслужб, которых в США имеется целых шестнадцать, назначен экс-сенатор от Индианы, старина Дэн Коутс, имеющий в свои 73 года огромный опыт работы со спецслужбами и как говорят, боятся они его как огня». Блогер сообщает, что Коутс голосовал за санкции против России в 2014 году, так что заподозрить его в том, что благоволит Москве – невозможно. Удачи на новом посту мистер Коутс!». Стоит отметить, что Коутс с 2014 года объявлен repsona non grata в РФ.

Как сообщают СМИ, занимающий эту должность человек не может напрямую вмешиваться в работу спецслужб, его задача состоит в обобщении поступающей информации. У Коутса за плечами огромный опыт работы в качестве сенатора – пятнадцать лет, а в 2001-2005 годах он занимал должность посла Соединенных Штатов Америки в Германии. Американские СМИ говорят о нем как об «умеренном» или «традиционном» консерваторе.
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