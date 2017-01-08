Манн: Трамп добьется уважения США Россией

Соломон Манн пишет, что Дональд Трамп сделал на своей странице в мессенджере Twitter важное заявление в отношении того, как он видит будущие отношения США и России, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Twitter новоизбранного президента, который со времени выборов стал самым достоверным и оперативным источником о команде Трампа, сообщил, что новый президент уверен: при нем Россия станет больше уважать США и больше с ними считаться».
В то же время, новоизбранный президент не объяснил, каким именно способом ему удастся этого добиться. Однако Манн заявляет: «Я почему-то уверен, что Путин как раз таки страстно жаждет возвращения расположения к нему США даже ценой определенных уступок, сигналы чего усиленно шлет Трампу. Поэтому найти компромисс с Кремлем Трампу будет не сложно. Чего стоила только сдержанность Путина в ответ на беспрецедентную высылку 45 российских дипломатов – сигнал к относительной покорности новому Президенту США более чем явный».