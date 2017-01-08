Подробности стрельбы во Флориде: стрелок получил оружие за месяц до трагедии

Агентство Рейтер сообщает о том, что трагедии в аэропорту Флориды можно было бы избежать, если бы Эстебан Сантьяго не получил оружие, информирует replyua.net.
Стало известно, что ровно за месяц до инцидента флоридскому стрелку вернули оружие в полиции Аляски. В полицию последовал запрос, и следователям объяснили, что Сантьяго было возвращено оружие по причине того, что на тот момент он не совершал никаких преступлений. Также, по словам полицейских, следствие пока поспешило с заявлением о том, что Сантьяго открыл стрельбу из того оружия, которое ему вернули в полиции. Мэрлин Ритцман, агент ФБР, накануне заявил о том, что у следствия нет данных о сообщниках стрелка, и, скорее всего, он планировал стрельбу сам. По предварительной версии, Сантьяго все заранее спланировал, а незадолго до инцидента он продал свой автомобиль.
Кроме того, знакомые стрелка также дали показания – по их словам, в последнее время поведение Сантьяго было очень странным. Нужно отметить, что стрелок пройдет психиатрическое обследование, и медики не исключают, что у него серьезное психическое заболевание.