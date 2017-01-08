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Спецслужбы США пояснили нелюбовь Путина к Хиллари Клинтон

Спецслужбы США пояснили нелюбовь Путина к Хиллари Клинтон
Сотрудники американских спецслужб рассказали, что является причиной столь негативного отношения российского президента Владимира Путина к экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, передает replyua.net. Соответствующая информация размещена в открытой части представленного ведомствами отчета. Документ, в частности, сообщает, что причиной большой неприязни главы Кремля к бывшему государственному секретарю США стала поддержка самой Клинтон протестов в России в 2011 и 2012 годах. Помимо этого, в спецслужбах не исключают, что Владимир Путин «точит зуб» на Клинтон, так как явно знаком с ее «пренебрежительными комментариями» в его адрес.

Ранее сотрудники спецслужб США частично озвучили содержание доклада, составленного Управлением директора нацразведки относительно вмешательства РФ в ход американской президентской кампании для того, чтобы шансы Дональда Трампа на победу в выборах главы Белого дома увеличились. В том числе, в документе совершенно четко указано, что приказ на осуществление хакерских атак был дан лично Владимиром Путиным. Таким образом, сказано в документе, Кремль попытался очернить ближайшего соперника Трампа Клинтон.
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