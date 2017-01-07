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Блогер: американці тренуються збивати російські Су

Блогер: американці тренуються збивати російські Су
Олександр Коваленко коментує доволі показові фото, які нещодавно з’явились у мережі, - про це replyua.net стало відомо з дописів на сторінці блогера в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що мережею гуляють доволі цікаві фото. Власне, на них немає нічого незвичайного – всього лиш навчальний бій, влаштований американськими військово-повітряними силами поблизу авіабази Нелліс. Але варто звернути увагу, що у конфронтації беруть участь розроблений американськими конструкторами F-16 і творіння радянського ВПК Су-27.

Звісно, давно не є таємницею, що у розпорядженні американської армії є кілька літаків Су-27. Саме на них американські пілоти тренуються в умовах, надзвичайно наближених до бойових. Блогер особливо підкреслює, що для тренування використовується не власний перефарбований літак, не літак зі схожими технічними характеристиками, а саме такий, який стоїть на озброєнні російських військово-космічних сил. Тобто, американці щодня вивчають бойові машини потенційного противника – легко здогадатись навіщо, - зауважує блогер. Нагадаємо, у рамках зміцнення східного кордону НАТО, до Європи було перебазовано дві з половиною тисячі американських танків, на що в Росії вже пообіцяли дати «жорстку відповідь».
Блогер: американці тренуються збивати російські Су
Блогер: американці тренуються збивати російські Су
Блогер: американці тренуються збивати російські Су
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