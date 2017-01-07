Блогер розповів що саме обвалить ціни на нафту у наступному році



Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук розповів про фактори, які будуть найближчим часом визначати ціну на нафту і газ, - про це



Так, блогер нагадує про ту ейфорію, якою в російських ЗМІ супроводжувалось підписання угоди між Росією та членами ОПЕК щодо обмеження обсягів видобутку нафти – мовляв, тепер ціни на чорне золото зростуть у рази. Дійсно, шум навколо цієї угоди, якої, здається, ніхто не збирається дотримуватись, призвів до короткочасного зростання цін. Але, поки в Росії святкують Новий рік та Різдво, у Канаді та Сполучених Штатах плідно працюють. Наприклад, лише за минулий тиждень у



Також блогер нагадує, що у 2014 році у США відбувся різкий спад у нафтовій галузі, але з початку минуло року там почалось плавне, але впевнене зростання. Зараз американці експлуатують п’ятсот двадцять дев’ять нафтових свердловин, а у 2014 їх було тисяча шістсот. Як бачимо, потенціал до зростання є чималий, а, з огляду на те, що до влади у США прийшли «сланцеві маніяки», видобуток нафти знову піде вгору, - прогнозує блогер.

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Горячая тема: Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук розповів про фактори, які будуть найближчим часом визначати ціну на нафту і газ, - про це інформує replyua.net Так, блогер нагадує про ту ейфорію, якою в російських ЗМІ супроводжувалось підписання угоди між Росією та членами ОПЕК щодо обмеження обсягів видобутку нафти – мовляв, тепер ціни на чорне золото зростуть у рази. Дійсно, шум навколо цієї угоди, якої, здається, ніхто не збирається дотримуватись, призвів до короткочасного зростання цін. Але, поки в Росії святкують Новий рік та Різдво, у Канаді та Сполучених Штатах плідно працюють. Наприклад, лише за минулий тиждень у США ввели в експлуатацію чотири нафтових свердловини, а в Канаді – двадцять дев’ять. Газова сфера теж достатньо швидко розвивається - три нових свердловини у Сполучених Штатах, двадцять три в Канаді.Також блогер нагадує, що у 2014 році у США відбувся різкий спад у нафтовій галузі, але з початку минуло року там почалось плавне, але впевнене зростання. Зараз американці експлуатують п’ятсот двадцять дев’ять нафтових свердловин, а у 2014 їх було тисяча шістсот. Як бачимо, потенціал до зростання є чималий, а, з огляду на те, що до влади у США прийшли «сланцеві маніяки», видобуток нафти знову піде вгору, - прогнозує блогер.