ФБР розповіла про винуватця стрілянини у Флориді

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Фахівці Федерального бюро розслідувань розкрили подробиці кривавого інциденту, який стався днем раніше в аеропорту Флориди, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Тиждень».Так, вчора, шостого січня 2017 року, у багажному відділенні аеропорту Флориди Форт-Лодердейл молодий чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту було вбито п’ять осіб, близько сорока осіб отримали поранення як від вогнепальної зброї, так і під час паніки, яка виникла на місці події.Правоохоронці заявили, що розстріл людей був запланованим актом – мовляв, чоловік навмисно приїхав до аеропорту для того, щоб влаштувати масове вбивство. Силовики наголошують, що чоловік діяв сам, проте не виключають версії терористичного акту. За словами рідних, нападник страждав на розлади психіки – наприклад, у листопаді минулого року він приходив до відділку ФБР зі скаргами на те, що він чує голоси, які йому радять приєднатись до терористів ІД. Відтак, чоловік пройшов обстеження у психіатричній лікарні. Мати нападника зауважує, що проблеми з психічним здоров’ям у її сина почались після служби в Іраку. Наразі невідомо, що саме спровокувало напад, правоохоронці ще працюють над встановленням хронології подій і мотивів злочину.