Эксперт: личная задача Трампа – выполнить миссию под названием «во, что бы то ни стало дождаться 20 января»

Похоже, что нынешний президент США Барак Обама исчерпал весь арсенал информации, которую он использовал против Трампа, но масла в огонь подливает Сенат, который продолжает стоять на своем, требуя ответственности России за вмешательство в избирательный процесс. По мнению директора Center for Eastern European perspectives in Washington D.C. Николая Воробьева, Дональд Трамп наконец-то понял, что лучше будет, если не встревать в дебаты и спокойно дождаться своей инаугурации.
«Если ЦРУ все же предоставит весомые доказательства российских кибератак, то тем самым, что называется, загонит Трампа в пятый угол, тогда уж придется точно отвечать и показывать свою реакцию. Пока же эмоции берут гору над фактами. Сенат требует наказания для России путем увеличения санкций. Трамп же снизив тон, заявляет о политическом аспекте в этом вопросе», – прокомментировал Николай Воробьев. По его словам, если до 20 января кроме шума не всплывет больше никаких подробностей, Трамп так и дальше будет молчать, дожидаясь своей инаугурации, после чего он начнет разговаривать с ЦРУ уже как действующий президент, а это в корне меняет тональность.