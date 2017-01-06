Союзники США получат более 3 млрд долларов для защиты от России

С целью защиты северо- и центральноевропейских стран от провокаций со стороны России, Белый дом потратил примерно 3,4 млрд долларов, передает replyua.net. Соответствующая информация поступила от нынешнего пресс-секретаря Соединенных Штатов Джона Керри. Высокопоставленный чиновник, при подведении итогов внешнеполитического курса Барака Обамы, подчеркнул, что официальный Вашингтон на постоянной основе оказывал поддержку демократическим процессам в Украине и, в качестве ответа на постоянные провокации со стороны Кремля, оказывали широкую помощь своим союзникам в Центральной и Северной Европе.
Также пресс-секретарь отметил, что «3,4 млрд долл. – это сумма, которая была потрачена американской администрацией для оказания помощи своим партнерам на передних рубежах, чтобы у них была возможность выстраивать собственную оборону. Еще Джон Керри добавил, что во время нападения хакеров на Соединенные Штаты летом минувшего года руководители США по данному вопросу обращались к Кремлю. Керри заявил о своем согласии со словами сенатора Джона Маккейна о вражеских действиях России. «Совершенно вероятно, что все это очень серьезно», - заявил он.