Трамп должен повзрослеть – Байден

Вице-президент США Джо Байден дал совет будущему американскому лидеру Дональду Трампу, согласно которому ему необходимо повзрослеть, передает replyua.net. Подобным заявлением Байден дал свою оценку записям победителя президентские выборов в Соединенных Штатах в микроблоге Twitter относительно политических деятелей. Со слов Байдена, после вступления Дональда Трампа на пост президента ему нужно начать себя проявлять. Вице-президент назвал странным факт того, что будущий глава Белого дома выразил сомнения в представленных ЦРУ выводах о том, что именно Россия непосредственно вмешалась в выборы американского президента. Тем более, добавил Байден, сотрудниками разведки были предоставлены достоверные факты о том, что Кремль намеревался оказать влияние на процесс выборов.
Ранее Джо Байден сообщил, что американские власти дали ответ на действия российских хакеров. При этом он отметил, что некоторые мероприятия носили секретный характер, в связи с чем их не будут обнародовать. В свою очередь, вчера сотрудники американского ЦРУ обвинили российское руководство в хакерских атаках на сервер Демократической партии США.