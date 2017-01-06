Москва шокирована кандидатом на должность главы американской нацразведки

СМИ сообщают о том, что претендентом на должность руководителя американской национальной разведки, судя по всему, станет 73-летний Дэниэл Котус, ранее работавший сенатором от штата Индиана, передает replyua.net. Отмечается, что на протяжение последнего десятилетия он был сотрудником высшего законодательного органа США. А когда главой Белого дома был Джордж Буш-младший, Котус был руководителем американского посольства в Германии.
В случае, если Котуса все же назначат на должность главы национальной разведки, это сулит большие неприятности российским властям, так как известно, что сенатор является большим критиком Кремля. В частности, Котус резко осудил политику Владимира Путина в Украине и Сирии. Более того, именно этот политический деятель предложил официальному Вашингтону сотрудничать с компанией «Рособоронэкспорт», а еще Дэниэл Котус выступал за дисквалификацию сборной России на мировом футбольном первенстве в 2014 году.
Примечательно, что выбор кандидатуры Котуса совпал с распространившейся информацией о том, что полномочия Офиса национальной разведки, согласно инициативе Дональда Трампа, будут сокращены.