Трамп возмущен бездоказательными обвинениями в адрес России

Дональд Трамп, избранный президент США, на своей странице в Твиттере написал о том, что он возмущен «бездоказательными обвинениями в адрес России», сообщает replyua.net.
Трамп написал, что выводы о взломе серверов Демократической партии делаются без единого доказательства и без экспертиз. «Хочу отметить, что представители Национального комитета Демократической партии не позволили Федеральному бюро расследований не то что изучить, а даже посмотреть данные с компьютеров, которые якобы были взломаны хакерами по заказу России», отмечает республиканец. Также он пишет следующее: «Возникает вопрос – как и почему они так уверены в кибератаке, если даже не запрашивали изучение серверов Демократической партии? Что вообще происходит?».
Также Трамп отметил, что его очень удивил тот факт, что данные из якобы секретного доклада уже были опубликованы всеми СМИ, и он спрашивает, каким образом могла произойти якобы утечка информации. «Кто выдал СМИ этот доклад? Почему? Это политика!», сокрушается избранный президент.