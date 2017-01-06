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Эксперт: из-за действий Трампа пострадает вся Западная Европа

Эксперт: из-за действий Трампа пострадает вся Западная Европа
Дональд Трамп заявил о том, что будет сокращать численность штата сотрудников американских разведывательных служб, и это значит, что также будут сокращены и расходы на силовые ведомства США.

Как сообщает replyua.net, об этом Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований, рассказал в комментарии Обозревателю. «Около половины членов команды Трампа будут придерживаться бизнес-подхода в политике, поэтому можно говорить о том, что расходы на ФБР, ЦРУ и другие силовые ведомства будут серьезно сокращены. Главным аргументом к этому будут заявления Трампа о том, что у Америки нет врагов, и американцы не должны платить силовым ведомствам. Однако, если исходить из интересов Соединенных Штатов, эти расходы ни в коем случае нельзя сокращать», отмечает Ярошенко.

По его словам, постоянно появляются новые угрозы и вызовы, не существует только одного способа борьбы с ними. «Если Трамп намеревается реформировать силовые структуры, от этого пострадают страны Западной Европы, которые зависят от США в области обмена разведывательной информации», считает эксперт.
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