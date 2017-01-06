Американская разведка объявила Россию главной киберугрозой для США

Представители американской разведки заявили о том, что высокий уровень опасности для США несет Россия из-за кибератак. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление накануне прозвучало от трех руководителей американских разведывательных структур.
Заявление было обнародовано в Сенате США во время очередных слушаний. В заявлении представителей разведки говорится о том, что Россия занимает главенствующую роль в киберпространстве и создает большую опасность для инфраструктуры, в том числе коммерческой, дипломатической и военной, а также для правительства США. «Россия применяет сложные процедуры, технику и тактику, использует высокоразвитую наступательную киберпрограмму», заявили представители разведки.
Документ об угрозах со стороны России был подписан Майклом Роджерсом, руководителем Агентства национальной безопасности, Марселем Леттром, заместителем министра обороны США по вопросам разведки, и Джеймсом Клэппером, руководителем Офиса национальной разведки. Напомним, что ранее из-за кибератак США ввели новые санкции против РФ.