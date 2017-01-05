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США планируют ввести новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции против России
Блогер Виталий Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает, что сегодня сенатор США Линдси Грэм заявил, что планирует инициировать введение новых санкций против России, - передает replyua.net.

Пономарь сообщает: «Американский сенатор заявил, что Соединенным Штатам Америки стоит еще больше ужесточить санкции против Российской Федерации. Соответствующий проект закона он намерен внести в парламент США уже на следующей неделе. В данный момент документ еще готовится». Американский политик объяснил, что уже принятые ограничения против России считает недостаточными, поэтому будет добиваться ужесточения санкций против РФ.

Грэм заявил: «Пока господин Трамп критикует «слишком жесткие киберсанкции против России, они уже вступили в силу и действуют. А после пятницы вы поймете, что вмешательство российских хакеров в информационные системы США все же были, а это значит, что Россия все же повлияла на ход наших выборов». Сенатор уверен, что вмешательство РФ в выборы президента США сыграло ведущую роль в победе Трампа и поражении Хиллари Клинтон.
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