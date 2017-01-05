США ввели санкции против сына бен Ладена

The Guardian пишет, что власти США сегодня ввели санкции против сына самого известного террориста – Усамы бен Ладена, также подозреваемого в причастности к террористической деятельности, - передает replyua.net.
Государственный департамент США заявил, что Хамза бин Ладен был внесен в ведущийся ведомство Глобальный список террористов, после того, как стало известно, что он «с большой степенью вероятности намерен совершить террористические акты, угрожающие безопасности граждан или национальной безопасности Соединенных Штатов Америки».
Хамза бин Ладен был официально назван членом Аль-Каиды в 2014 году – такое заявление тогда сделал преемник его отца Айман аз-Завахири. Как сообщалось ранее, Усама бен Ладен был убит в его доме в Пакестане в 2011 году. Хамза бин Ладен родился в Джидде в Саудовской Аравии. В 1989 году он был призван организацией в качестве «одинокого волка», планируя нападения на США в Вашингтоне, а также в Париже и Тель-Авиве. Представитель Госдепартамента США заявил: «Хамза бин Ладен активно занимается терроризмом», добавив, что люди, внесенные в этот список США, более не имеют доступа к финансовой системе США.