Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп шокував громадськість черговою гучною заявою, яка не в’яжеться з його попередньою поведінкою, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Росбалт».
Так, Трамп знову звинуватив ЗМІ в тому, що вони, мовляв, викривляють інформацію про нього. За його словами, журналісти подають його слова так, ніби він ненавидить американські спецслужби, хоча насправді він у захваті від них. У своєму Twitter одіозний політик написав, що «ЗМІ намагаються зобразити мене як противника розвідки, хоча насправді я один із найбільших її фанатів».
Відносини обраного президента Трампа та американських спецслужб є доволі неоднозначними. Наприклад, між ними виник конфлікт на ґрунті того, що розвідка надала Конгресу звіт, в якому підтверджувала факти впливу росіян на передвиборну кампанію у Сполучених Штатах. Відтак, Трамп розкритикував спецслужби і підтримав заяви засновника WikiLeaks Джуліана Ассанджа, який засудив політику безпеки, використовувану демократами для своїх комп’ютерів. ЗМІ зауважили, що для майбутнього президента дивною є позиція, коли він втікачу-австралійцю, який переховується у посольстві Еквадору в Лондоні, довіряє більше, ніж власній розвідці.