Манн: в комитете Сената завершились слушания по докладу ЦРУ о хакерских атаках

Соломон Манн сообщает, что в Комитете Сената под председательством сенатора Мак-Кейна завершились слушания по поводу доклада Центрального разведывательного управления по хакерским атакам во время выборов, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Манн пишет, что, несмотря на активное лоббирование сенаторов-демократов, Комиссия не пришла к однозначному решению вопроса, поскольку представители Центрального разведывательного управления, во-первых, отказались приводить доказательства своих выводов, ссылаясь на секретность, а во-вторых, заведомо уклонились от утверждения, что хакерские атаки, о которых шла речь в докладе, могли как-либо повлиять на результаты выборов.
Блогер отмечает, что Комиссия поручила Центральному разведывательному управлению подготовить более подробный доклад, который будет заслушан повторно, но, по всей видимости, уже после того, как состоится инаугурация нового президента США. Завтра разведывательное сообщество принимает на брифинге Трамп, если представители ЦРУ снова не попытаются уклониться от подачи отчета.