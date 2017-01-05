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Блогер розповів про нову вражаючу розробку американських зброярів

Блогер розповів про нову вражаючу розробку американських зброярів
Блогер Олександр Коваленко поділився у своєму Фейсбук інформацією про найновіші розробки американських виробників зброї, - про це інформує replyua.net.

Блогер зауважує, що армія Сполучених Штатів активізувалась у розробці сухопутних озброєнь вперше з часів Холодної війни. Зараз американські зброярі вперше за кілька десятків років сконцентрувались на тому, щоб чинити опір противнику зі значним бронетанковим потенціалом, а не мобільним групам терористів. Про це свідчить і нова розробка Picatinny Arsenal – модифікація 155-міліметрової гаубиці M777A2, яка характеризується дуже довгим стволом.

Для стрільби з такої гаубиці буде використовуватись керований активно-реактивний снаряд «Ескалібур». Сама ж гаубиця отримає більше двох додаткових метрів ствола у довжину, що дозволить зробити стрільбу більш прицільною, а дальність ураження збільшити до сімдесяти кілометрів (неофіційно – до дев’яноста кілометрів). Якщо провести кілька паралелей, то найближчий російський аналог - 152-міліметрова Мста-Б може розраховувати дістати ціль в тридцяти кілометрах. Власне, не буде нічого дивного, якщо нові M777ER у першу чергу з’являться на східних теренах НАТО, - зауважує блогер.
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