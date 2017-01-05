Блогер: те, що робить Трамп – брикання молодого бичка, якого ще не осідлали

Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук аналізує останні заяви експертів про те, яким стане для України 2017 рік, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що всі експерти наперебій почали обіцяти українцям складний і напружений рік через непередбачуваність нового американського президента Дональда Трампа, який вступить у повноваження двадцятого січня 2017 року. На думку блогера, 2017 рік для українців не буде складнішим за 2016 чи 2014. Для кого рік стане дійсно напруженим – так це для самих американців через того ж таки Трампа.
Справа в тому, що у США вперше обрали президента, який не має хоч якого-небуть політичного авторитету. А оточують його ще ті яструби політики, дзьоби яких давно і гостро заточені, от тільки клювати поки що нікого. Блогер цікавиться: чи може Трамп похвалитись хоч частиною тієї поваги, якою користується «Скажений пес» Джеймс Маттіс? Чи може мільярдер суперничати у внутрішньопартійних дебатах з Джоном Маккейном? Саме тому Трамп – фігура контрольована. І всі його гучні заяви, які він озвучує зараз – не більше ніж брикання молодого бичка, якого ще не осідлали. А надалі Трамп робитиме політику хіба у власному Твіттері, - наголошує блогер.