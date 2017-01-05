Американский сенатор предупредил Трампа о новых жестких санкциях против России

В отношении России будет введен еще один пакет жестких санкций из-за вмешательства в президентские выборы в США. Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире CNN прозвучало от Линдси Грэма, влиятельного американского сенатора.
Также он обратился к избранному американскому президенту. «Избранный президент Трамп, санкции уже приближаются. Надеюсь, что уже в пятницу вы наконец поймете, что Россия вмешивалась в наши выборы. Более того, русские обнародовали неприятную информацию о Демократической партии, что серьезно повлияло на Хиллари Клинтон», заявил Грэм, намекая на то, что завтра будет проведена встреча между Дональдом Трампом и представителями американской разведки.
По словам Грэма, если Трамп откажется жестко реагировать на вмешательство РФ в выборы, другие страны будут на них влиять в будущем, и под ударом может оказаться уже не Демократическая, а Республиканская партия. «На следующих выборах в процесс может вмешаться, к примеру, Китай или Иран. Только атака будет на республиканцев. И это произойдет, если сейчас Трамп не даст отпор», отметил сенатор.