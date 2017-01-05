В Вашингтоне предложили новый прогноз по решению «крымского вопроса»

Решение, которое бы помогло урегулировать вопрос Крыма, должно быть принятым в кратчайшие сроки, а не отложено на несколько десятков лет. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Голоса Америки» представил Томас Грэм, являющийся возможным претендентом на должность нового американского посла в России. По его мнению, официальный Вашингтон может всячески содействовать Кремлю в том, чтобы контроль над аннексированным Крымом стал легитимным. Вместе с тем, Грэмм уверен, что данное решение должно принести определенную выгоду для США, Евросоюза, Украины и России.
Американский чиновник также уверен в возможности решения «крымского вопроса» при помощи выплаты Киеву определенной финансовой компенсации. Еще один вариант, по мнению Томаса Грэмма, заключается в проведении в Крыму нового референдума. В частности, он считает, что данная задача не является самой основной в отношениях РФ и США, однако на протяжение ближайшего десятилетия ее решение является вполне реальным, уверен Грэмм.
Напомним, что аннексии Кремлем Крыма предшествовал захват российскими Вооруженными силами украинского полуострова. Представители международного сообщества заявляют, что Крым является временно оккупированной территорией, принадлежавшей Украине.