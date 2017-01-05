Трамп может взять главенство в Совбезе ООН

Дональд Трамп, которого американское общество избрало своим лидером, весной, а точнее в апреле месяце текущего года сможет главенствовать на собраниях Совбеза ООН. Это станет реальностью тогда, когда команда из США займет место руководителя Совета Безопасности Организации, о чем говорится на сайте UN Tribune.
Как информирует replyua.net, между пятнадцати государств-участников Совета безопасности ООН чередование главенствующих стран в Совбезе осуществляется в порядке алфавита, от «а» до «я». Насколько известно, ранее в предыдущем году не было ни единственного случая, когда американцы получали право руководить в Совбезе Организации. В последний раз обязанности, которые соответствуют руководству, Америка осуществляла еще в последнем месяце 2015-го.
Насколько известно, в ходе главенства государства-участника Совбеза ООН осуществляется встреча высокой степени где, в основном, главенствует глава МИД или же глава государства, которое находится у руководства Совбеза ООН. Пока еще остающийся до инаугурации Трампа лидер Соединенных Штатов Америки Барак Обама обязанности главы Совбеза ООН во время своего президентства выполнял дважды.