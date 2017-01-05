В ЦРУ не исключили нанесение ядерного удара по США

Руководитель американского ЦРУ Джон Бреннан, полномочия которого прекратятся после официального вступления Дональда Трампа на президентскую должность, утверждает, что северокорейские власти очень близки к принятию решения, предусматривающего нанесение по территории США ядерного удара. Как передает replyua.net, такую точку зрения высокопоставленный чиновник озвучил в беседе с журналистами телеканала CBS. Глава ЦРУ считает, что КНДР совсем скоро выпустит ракету, которой может быть нанесен ядерный удар по американской территории. В качестве подтверждения своего мнения Бреннан сказал, что у главы КНДР Кым Чен Ына есть баллистические ракеты, и он в дальнейшем планирует проводить работу над развитием их возможностей. Помимо этого, глава спецслужбы США считает, что уже в ближайшее время следует ожидать появление ядерного потенциала Северной Кореи.
С учетом всех этих обстоятельств, уверен Бреннан, официальный Вашингтон не должен ни на минуту расслабляться. Кроме того, он считает, что новым властям в Белом доме, и в особенности, Дональду Трампу, необходимо понимать, насколько серьезным является вызов северокорейских руководителей.