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В США назвали хакерские атаки России актом войны

В США назвали хакерские атаки России актом войны
Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн считает, что совершенные российскими хакерами атаки в процессе предвыборной кампании в США иначе, как акт войны, воспринимать нельзя, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Политик обвинил Кремль в попытке развала «фундамента демократии» и заявил, что Путин совершил атаки на всю американскую нацию. При этом Маккейн отметил, что не подразумевает ничего общего с ядерным ударом.

Напомним, что нынешний американский президент Барак Обама 29 декабря минувшего года подписал закон о введении новых антироссийских санкций в связи с атаками хакеров, подвергнутыми которым оказались серверы американского правительства. Как известно, под ограничения попали сотрудники российской ФСБ и ГРУ Генштаба российских Вооруженных сил. Более того, официальный Вашингтон озвучил решение, согласно которому из США были высланы 35 сотрудников российского консульства. Также прекратилась работа двух жилых комплексов для дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. На завтра запланирован брифинг сотрудников ЦРУ, на котором будут представлены результаты расследования хакерских атак.
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