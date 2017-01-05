Трамп сократит штат сотрудников спецслужб США

Дональд Трамп, который вступит в должность президента Соединенных Штатов, собирается сократить штат сотрудников американских спецслужб, передает replyua.net со ссылкой на Wall Street Journal.
Издание ссылается на собственные источники в окружении избранного президента и пишет о том, что Трамп намеревается провести кардинальные реформы в Центральном разведывательном управлении и в Национальной разведке США. В первую очередь избранный президент начнет сокращать численность сотрудников спецслужб в рамках реформы. Собеседник издания подчеркнул, что в команде Дональда Трампа уверены, что американские спецслужбы стали слишком политизированными и уже не выполняют своих основных функций. Также источник заявил, что «всем спецслужбам необходимо срочно похудеть, поскольку толка мало».
В команде Трампа уверены, что целью таких сокращений должны стать реструктуризации агентств, а также тесное взаимодействие между собой. Также нужно отметить, что реформированием спецслужб будут заниматься Майк Помпео, который был назначен Трампом на должность директора ЦРУ, а также Майкл Флинн, который после инаугурации Дональда Трампа станет его советником по вопросам национальной безопасности США.