США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

The Guardian пишет, что, несмотря на заявления северокорейского лидера о том, что в ближайшее время его страна осуществит запуск баллистической ракеты, способной поразить США, американские власти сохраняют спокойствие – по их мнению, у Северной Кореи нет для этого никакой возможности, - передает replyua.net.
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что они не верят в возможности ядерного оружия КНДР, хотя и не отрицает, что северокорейцы проводят его разработку. Он отметил: «Мы не считаем, что в данный момент времени Северная Корея обладает оружием, способным поразить США». На вопрос о том, согласен ли он, что Китай не помогает сдерживать ядерные амбиции Северной Кореи, он ответил: «Мы не согласны с такой оценкой». Также Кирби добавил, что действия Пхеньяна будут обсуждаться на встрече в Вашингтоне в четверг с участием представителей США, Японии и Южной Кореи.
Дональд Трамп также отреагировал на угрозы Ким Чен Ына напасть на США при помощи ядерного оружия. В своем Твиттере он написал: «Этого не будет. Пока я буду при власти, это никогда не произойдет».