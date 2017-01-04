Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

The Guardian сообщает, что сегодня между Бараком Обамой и будущим вице-президентом США Майком Пенсом состоялась настоящая перепалка – президент стремится сохранить в силе свой самый важный закон, в то время как Конгресс США стремится его отменить, - передает replyua.net.
Президент США выступил в Палате представителей и в Сенате, пытаясь противостоять намерениями Дональда Трампа отменить предложенный им в 2009 году закон о медицинском страховании, известный как «Obamacare». Этот акт является краеугольным камнем его наследия. Это закон был принят при поддержке представителей обеих партий, однако группа республиканцев во главе с Трампом хочет его отменить.
Выступая в Конгрессе в 2009 году, Обама заявил, что принятие этого закона является крайне важным для США, потому что вопрос медицинского страхования ускользал от внимания республиканцев течение десятилетий. Статистика показала, что Obamacare позволил обеспечить медицинской страховкой более 90% американцев. Отмена этого закона сразу же резко отразится на жизни более чем 22 миллионов граждан США.