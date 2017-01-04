валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы
The Guardian сообщает, что сегодня между Бараком Обамой и будущим вице-президентом США Майком Пенсом состоялась настоящая перепалка – президент стремится сохранить в силе свой самый важный закон, в то время как Конгресс США стремится его отменить, - передает replyua.net.

Президент США выступил в Палате представителей и в Сенате, пытаясь противостоять намерениями Дональда Трампа отменить предложенный им в 2009 году закон о медицинском страховании, известный как «Obamacare». Этот акт является краеугольным камнем его наследия. Это закон был принят при поддержке представителей обеих партий, однако группа республиканцев во главе с Трампом хочет его отменить.

Выступая в Конгрессе в 2009 году, Обама заявил, что принятие этого закона является крайне важным для США, потому что вопрос медицинского страхования ускользал от внимания республиканцев течение десятилетий. Статистика показала, что Obamacare позволил обеспечить медицинской страховкой более 90% американцев. Отмена этого закона сразу же резко отразится на жизни более чем 22 миллионов граждан США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
20842

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

03 янв 2017
10822

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще

04 янв 2017
9513

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что

Последние новости

Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Компроміси Пінчука з Росією: чим вони небезпечні для України

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

Муждабаєв до росіян: надії мало, але, можливо, вам стане соромно

Невзоров: из нормальной политической проститутки Ле Пен превратилась в политическую трассовую девку

Нусс: Ле Пен стоит помнить о закономерности и "принципе бумеранга"

Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі

Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

 Новости за день