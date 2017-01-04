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Манн: Обама поставил экономику США на грань краха

Манн: Обама поставил экономику США на грань краха
Соломон Манн сообщает, что один из журналистов «The Telegraph», Кристофер Букер написал разгромную статью о Бараке Обаме и будущем США при Дональде Трампе под названием «Новый америкнский президент положит конец обамовскому уходу от реальности». По мнению автора, именно ошибочная политика Обамы является корнем всех проблем совершенного американского государства, - передает replyua.net.

Манн пишет: «Бросая трезвый взгляд на 8 лет президентства Барака Обамы как на курьез американской жизни, автор прямо обвиняет Барака Обаму (а через него и всех демократов) в ужасающем кризисе 2000-х когда практически разорилась банковская система США. С 1995 года Обама усиленно лоббировал изменения в законодательстве, снимающие ограничения с банков и толкающие их на выдачу заведомо необеспеченных кредитов. Увеличение национального долга за два президентских срока Обамы с 9,9 до 19,9 триллиона долларов – это тоже свершившийся факт, и ничем абсолютно такое оправдать невозможно. Обама привел американскую экономику на гран краха не по ошибке, а исполняя свою программу».

Политический аналитик отмечает, что автор статьи перечисляет элементы политики Обамы от «арабской весны» до расширения НАТО и отмечает, что все это привело к тому, что никогда еще в истории авторитет США не был так низок. Наиболее хорошо характеризует Обаму, по мнению автора, его наивная зацикленность на «борьбе с изменениями климата», на волне которой он был избран в кампании 2008 года, ибо он обещал, что он «отучит Соединенный Штаты Америки от ископаемого топлива и создаст 5 миллионов рабочих мест на возобновляемой энергии». И вот, прошло 8 лет, а тот же лозунг использовала Хилари в своей кампании, рабочих мест нигде не видно, а несколько триллионов долларов, потраченные на программу привели к всего лишь 14% возобновляемой энергии (то есть увеличение за 8 лет на 8%) в США и совершенно обратному эффекту - внедрению сланцевой добычи нефти увеличившей в разы выбросы СО2».

По мнению автора статьи, самым страшным является то, что сделав шаг в неизвестность с Обамой и придя к краху экономики, краху политики и потере международного авторитета, США вынуждены снова делать шаг в неизвестность с Трампом, так как говорит то он весьма правильные вещи. В то же время, пока неясно, насколько у Трампа получится справиться с проблемами, оставленными ему Обамой, а также выполнить все свои предвыборные обещания. Как сообщалось ранее, Трамп пообещал сделать в первые 100 дней своего правления так много и таких серьезных вещей, что уже у многих возникли сомнения в том, сможет ли он это сделать. Среди его обещаний, в частности, перенесение посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, отмена ядерного соглашения с Ираном, выход США из соглашений об изменении климата, создание реестра мусульман, проживающих в США, и депортация всех неблагонадежных из них, строительство огромной стены на границе между США и Мексикой. Самую большую обеспокоенность западных стран вызвало обещания Трампа пойти на заключение так называемой «сделки с Путиным», а также возложение дополнительных обязательств на государства-членов Европейского союза в связи с их членством в НАТО. Граждане США больше всего обеспокоены обещанием Трампа существенно повысить налоги, расширить добычу источников топлива и энергии, а также отменить часть социальных программ, введенных Обамой.
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