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Эксперту: Трампу придется прилагать усилия, доказывая, что он не «пророссийский»

Эксперту: Трампу придется прилагать усилия, доказывая, что он не «пророссийский»
Барак Обама ввел санкции, которые не смогут подорвать российскую экономику, однако они усложнят жизнь Дональду Трампу, которому придется постоянно доказывать, что у него антироссийская позиция.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал политтехнолог Тарас Загородний. «Экономические санкции не будут сняты до тех пор, пока не будут сняты санкции, введенные из-за кибератак. Трамп не захочет на это пойти, поскольку в таком случае ему грозит импичмент. Его будут гонять и демократы, и республиканцы, а каждое его доброе слово в адрес Путина и Кремля может обернуться большими проблемами. В этом случае в США уже задумаются над тем, не продается ли Трамп России», пишет политтехнолог.

По его мнению, в отношении Украины может быть двойная политика – у Украины сейчас отсутствует перспектива вступления в НАТО, также не нужно тешить себя иллюзиями о сближении с ЕС – в лучшем случае Украина получит деньги на перестройку армии. Что касается Трампа, ему придется доказывать, что он не связан с Россией, уверен Загородний.
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