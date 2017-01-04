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Манн: новый состав Конгресса отменит более 700 социалистических нововведений Обамы

Манн: новый состав Конгресса отменит более 700 социалистических нововведений Обамы
Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал вступление в полномочия нового состава Конгресса – спикером Палаты представителей вновь избран представитель республиканской фракции Пол Райан, поддерживающий нового Президента – Дональда Трампа, - передает replyua.net.

Манн пишет: «У демократов тоже нет изменений – у руля осталась Ненси Пелоси. Демократическое меньшинство Сената контролирует теперь Чак Шумер, спикер республиканцев в Сенате Мич Макконелл. Большинство в Палате представителей республиканцев – подавляющее, у них на 53 голоса больше». Трамп, приветствуя новый состав парламента, призвал отбросить процессуальные неурядицы и борьбу с и так дохлым демократическим меньшинством, и поскорее приступить к так называемой «де-Обамизации» Америки.

По мнению Манн, как только Трамп вступит в должность, Конгресс отменит более 700 социалистических нововведений Обамы, и «первой «жертвой» смены власти будет, конечно, идиотизм «обамакеа». Он пишет: «Так что Конгресс этим уже занялся даже не ожидая пока первый мусульманский президент США наконец оставит Белый Дом. Радует, как ребята активно взялись за дело – республиканцам не впервой реанимировать американскую экономику после «шалостей» демократов – в США это циклический процесс, к сожалению». Манн отмечает, что в некоторые моменты истории в США побеждал популизм – американцы избирали социалистов-демократов, которые быстро и успешно транжирили терпеливо накопленное республиканцами и разоряют американскую экономику. Политический аналитик пишет: «Но «праздник непослушания» заканчивается, и народ начинает понимать, что еще один срок демократов будет катастрофой для страны, и тогда снова избирают республиканца и начинается тяжелая работа: убирать насвиняченное в «праздники», вытаскивать из салатов рожи заснувших там чиновников, залатывать продырявленные карманы и отрывать паразитов, присосавшихся к бюджету. Нелегкая и неблагодарная работа, но, к счастью, привычная для республиканцев. И я уверен, что порядок в экономике они наведут – на то и Трамп с ними, человек который знает что надо экономике».

Манн пишет, что все-таки эти повторяющиеся циклы в экономики США – большая странность. По его мнению, демократы нечестно играют и используют идеологию для одурманивания людей, и, если не убить гадину социализма в США, не дискредитировать этот тип мышления совсем, неизвестно, чем это может кончиться для американского будущего.
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