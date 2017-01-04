Манн: эта «хромая утка» мешает Трампу вступить в должность. Пора наказать демократов за наглость!

Барак Обама ломает устоявшуюся этику США по передаче власти в стране, и действия этого человека нужно пресекать на корню. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн.
«Хромая утка умудряется выстраивать политику США на годы вперед, хотя сама уже практически не является главой государства. Мало того, Обама всячески препятствует Дональду Трампу вступать в права! Он запрещает спецслужбам проводить брифинг с участием Трампа! По закону Трамп в качестве избранного президента может участвовать в брифинге, однако демократы всеми способами показывают – им плевать на устои, на закон и этику», пишет Манн. По его словам, ему хочется, чтобы Трамп также неэтично поступил с демократами – пора назначать прокурорскую проверку над уходящей администрацией!
«Проверку нужно устроить над всеми – над Керри, над Клинтон, над правительством. Эти люди переступали закон много раз. Пора уже пресечь наглость демократов, которая не знает меры. Они полностью пренебрегают законами ради своей дикой идеологии», подытожил Манн.