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В американском Сенате готовят новый законопроект об антироссийских санкциях

В американском Сенате готовят новый законопроект об антироссийских санкциях
Сенаторы, представляющие американскую Республиканскую и Демократическую партию, готовы представить новый проект закона, предусматривающий введение новых ограничений против России, передает replyua.net. Соответствующая информация поступила от соавтора документа, сенатора-демократа Бена Кардина, сообщает CNN. По его словам, обнародование данного законопроекта ожидается уже на текущей неделе. Предполагается, что в масштабном билле будет постановление Конгресса о введении новых антироссийских санкций. Таким образом сенаторы планируют ответить на военную агрессию России против Украины, а также на оказание поддержки Путиным режима Башара Асада в Сирии.

Не так давно еще один сенатор Линдси Грэм анонсировал рассмотрение властями США в наступившем году вопроса о введении новых ограничений против РФ, в том числе, против главы Кремля Путина в связи с тем, что российские хакеры прибегли к кибератакам в процессе выборов президента США. В свою очередь, 29 декабря прошлого года нынешний американский лидер Барак Обама подставил подпись в документе о введении антироссийских санкций в связи с атаками на серверы правительства страны.
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