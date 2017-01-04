Чалый: Порошенко не пригласили на церемонию инаугурации Трампа

Церемония инаугурации недавно выбранного главы Штатов Дональда Трампа предварительно запланирована на 20 число в январе текущего года. При этом являющийся послом Украины в Америке Валерий Чалый поведал «Укринформу» о том, будет ли гарант украинской Конституции участвовать в таком мероприятии.
Как сообщает replyua.net, в соответствии со словами украинского дипломата, в дипломатическое ведомство Украины поступило официальное предложение протокола США, где отмечается, что церемония будет происходить аналогично всем минувшим годам. Таким образом, Чалый отметил: «На подобного рода официальные церемонии всегда ранее, да и сейчас зовут только представителей посольств. Никогда ранее никакие приглашения на подобные мероприятия президентам стран не отправлялись. Следовательно ставить вопрос о том, будет ли ехать Петр Порошенко на инаугурацию, или другие президенты, не стоит. Ведь такой формат не предусмотрен на сегодняшний день».
Примечательно, что в это же время сам украинский дипломат Валерий Чалый также не сообщил, будет ли он сам принимать участие в инаугурации новоизбранного американского лидера Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2017 года.