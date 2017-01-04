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Руководитель ЦРУ озвучил детали отчета по кибератакам России на США

Руководитель ЦРУ озвучил детали отчета по кибератакам России на США
Сотрудники ЦРУ завершают подготовку отчета, главной темой которого станет причастность Кремля к кибератакам во время президентских выборов в США. Как передает replyua.net, такая информация поступила от директора ведомства Джона Бреннана. Предполагается, что документ полностью будет посвящаться деятельности российских киберпреступников. И хотя в ЦРУ знают о причастности к кибератакам других государств, но в отчете их действия затрагиваться не будут. Бреннан отметил, что сейчас подходит к концу финальная стадия работы над документом, и с его содержанием ознакомится не только ныне действующий американский лидер Барак Обама, но и избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Отметим, ранее стало известно о планах представить упомянутый доклад до 20 января, дня официального вступления Трампа на должность американского президента.


Сам Трамп в микроблоге Twitter написал, что представители разведки перенесли брифинг о результатам расследования кибератак российских хакеров на 6 января. Эту новость будущий американский лидер назвал странной, отметив, что для полного расследования нужно больший отрезок времени.
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