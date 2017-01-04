Руководитель ЦРУ озвучил детали отчета по кибератакам России на США

Сотрудники ЦРУ завершают подготовку отчета, главной темой которого станет причастность Кремля к кибератакам во время президентских выборов в США. Как передает replyua.net, такая информация поступила от директора ведомства Джона Бреннана. Предполагается, что документ полностью будет посвящаться деятельности российских киберпреступников. И хотя в ЦРУ знают о причастности к кибератакам других государств, но в отчете их действия затрагиваться не будут. Бреннан отметил, что сейчас подходит к концу финальная стадия работы над документом, и с его содержанием ознакомится не только ныне действующий американский лидер Барак Обама, но и избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Отметим, ранее стало известно о планах представить упомянутый доклад до 20 января, дня официального вступления Трампа на должность американского президента.
Сам Трамп в микроблоге Twitter написал, что представители разведки перенесли брифинг о результатам расследования кибератак российских хакеров на 6 января. Эту новость будущий американский лидер назвал странной, отметив, что для полного расследования нужно больший отрезок времени.