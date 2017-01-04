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Хилари Клинтон посетит инаугурацию Трампа

Хилари Клинтон посетит инаугурацию Трампа
Среди гостей инаугурации победителя президентских выборов США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января текущего года, будет соперница республиканца, представительница Демократической партии США Хиллари Клинтон в сопровождении супруга Билла Клинтона, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду». Отмечается, что согласие на присутствие на инаугурации Трампа Клинтоны дали посте того, как появилась информация о планах приехать на данное мероприятие 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и его жены Лоры. Кроме того, известно о намерении посетить инаугурацию Трампа 39-го главы Белого дома Джимми Картера, которому составит компанию его жена Розалин.

В связи с достаточно преклонным возрастом, от участия в церемонии инаугурации отказался 41-й американский президент Джордж Буш-старший и его жена Барбара. Отметим, что сейчас Бушу уже 92 года.

11 января сотстоится большая пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа, о чем проинформировала его советник Келлиэн Конуэй. Эта встреча вначале планировалась на декабрь 2016 года, но затем стало известно, что ее перенесли. До последнего времени Трамп предпочитал общение с обществом только через интервью и микроблог Twitter.
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