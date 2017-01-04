Хилари Клинтон посетит инаугурацию Трампа

Среди гостей инаугурации победителя президентских выборов США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января текущего года, будет соперница республиканца, представительница Демократической партии США Хиллари Клинтон в сопровождении супруга Билла Клинтона, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду». Отмечается, что согласие на присутствие на инаугурации Трампа Клинтоны дали посте того, как появилась информация о планах приехать на данное мероприятие 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и его жены Лоры. Кроме того, известно о намерении посетить инаугурацию Трампа 39-го главы Белого дома Джимми Картера, которому составит компанию его жена Розалин.
В связи с достаточно преклонным возрастом, от участия в церемонии инаугурации отказался 41-й американский президент Джордж Буш-старший и его жена Барбара. Отметим, что сейчас Бушу уже 92 года.
11 января сотстоится большая пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа, о чем проинформировала его советник Келлиэн Конуэй. Эта встреча вначале планировалась на декабрь 2016 года, но затем стало известно, что ее перенесли. До последнего времени Трамп предпочитал общение с обществом только через интервью и микроблог Twitter.