Разведка США отложила доклад по российским кибератакам

На своей странице в Twitter будущий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о переносе сотрудниками разведки США брифинга, посвященного кибаратакам из России, на пятницу, 6 января, передает replyua.net. По мнению Трампа, этот факт стоит рассматривать как весьма странным. Республиканец считает, что разведывательным службам для начала проведения расследования может понадобиться больше времени. При этом стоит отметить, что совсем недавно победитель выборов президента США заявлял о своих больших сомнениях в том, что российская сторона подвергла кибератаке американские компьютерные системы.
Тем временем, 29 декабря 2016 года сайт Министерства финансов США опубликовал указ, подписанный нынешним главой Белого дома Бараком Обамой. Документом предполагается введение новых ограничений по отношении шести фзлиц и пяти корпораций РФ в связи с кибератаками. Отмечается, что такие действия привели к фальсификациям, изменениям и противозаконному присвоению информации для того, чтобы американский избирательный процесс был затруднен или сорван. Фигурантами нового санкционного списка являются ФСБ и ГРУ.