валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Разведка США отложила доклад по российским кибератакам

Разведка США отложила доклад по российским кибератакам
На своей странице в Twitter будущий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о переносе сотрудниками разведки США брифинга, посвященного кибаратакам из России, на пятницу, 6 января, передает replyua.net. По мнению Трампа, этот факт стоит рассматривать как весьма странным. Республиканец считает, что разведывательным службам для начала проведения расследования может понадобиться больше времени. При этом стоит отметить, что совсем недавно победитель выборов президента США заявлял о своих больших сомнениях в том, что российская сторона подвергла кибератаке американские компьютерные системы.

Тем временем, 29 декабря 2016 года сайт Министерства финансов США опубликовал указ, подписанный нынешним главой Белого дома Бараком Обамой. Документом предполагается введение новых ограничений по отношении шести фзлиц и пяти корпораций РФ в связи с кибератаками. Отмечается, что такие действия привели к фальсификациям, изменениям и противозаконному присвоению информации для того, чтобы американский избирательный процесс был затруднен или сорван. Фигурантами нового санкционного списка являются ФСБ и ГРУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Чому Росія ненавидить Бандеру
Важное за сутки
03 янв 2017
18520

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

03 янв 2017
16497

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера,

Последние новости

У Росії вже придумали, як Трамп допоможе легалізувати анексію Криму

Глава ЦРУ рассказал, что думает о Путине

Самолет «Мрия» установил мировой рекорд

Новий керівник ОБСЄ розповів про плани роботи СММ

В Киеве обещают построить канатную дорогу через Днепр

ГСЧС: украинцам нужно готовиться к резкому ухудшению погоды

Украина станет успешной и преодолеет коррупцию через 10 лет

Названы лидеры продаж на авторынке Украины в 2016 году

В американском Сенате готовят новый законопроект об антироссийских санкциях

В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел

Чалый: Порошенко не пригласили на церемонию инаугурации Трампа

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Заявление о Крыме может дорого обойтись Марин Ле Пен

Стало известно, почему Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа

Руководитель ЦРУ озвучил детали отчета по кибератакам России на США

В Праге начинает работу центр по борьбе с российской пропагандой

Пономарь: новостей мало, но они печальные для России

США не будут вводить персональные санкции против Путина

Хилари Клинтон посетит инаугурацию Трампа

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

 Новости за день