Посол України в США розповів про зустріч Трампа і Порошенка

Повноважений дипломатичний представник України у Сполучених Штатах Валерій Чалий розповів про заплановану зустріч між президентом України Петром Порошенком та його новообраним американським колегою Дональдом Трампом, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, в інтерв’ю журналістам Чалий розповів, що попередньо планує організувати візит Порошенка до Сполучених Штатів вже у лютому 2017 року. За умови, що зустріч відбудеться як заплановано, український президент стане одним із перших закордонних політиків, з якими поспілкується Трамп після інавгурації. Посол має надію, що така зустріч дозволить відновити роботу Комісії з питань стратегічного партнерства, яка не працює вже багато років. Зокрема, це допоможе налагодити ефективну співпрацю у сферах дослідження космосу, військово-технічній сфері тощо. Крім того, українська делегація матиме можливість долучитись до роботи МВФ та Світового банку.
Крім того, Чалий спробує орієнтувати українську делегацію на перебування не тільки у Вашингтоні, а і в окремих штатах. За його словами, такі штати як Техас або Каліфорнія є одними з найбільш перспективних з точки зору підтримки спільних проектів.