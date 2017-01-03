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Посол України в США розповів про зустріч Трампа і Порошенка

Посол України в США розповів про зустріч Трампа і Порошенка
Повноважений дипломатичний представник України у Сполучених Штатах Валерій Чалий розповів про заплановану зустріч між президентом України Петром Порошенком та його новообраним американським колегою Дональдом Трампом, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, в інтерв’ю журналістам Чалий розповів, що попередньо планує організувати візит Порошенка до Сполучених Штатів вже у лютому 2017 року. За умови, що зустріч відбудеться як заплановано, український президент стане одним із перших закордонних політиків, з якими поспілкується Трамп після інавгурації. Посол має надію, що така зустріч дозволить відновити роботу Комісії з питань стратегічного партнерства, яка не працює вже багато років. Зокрема, це допоможе налагодити ефективну співпрацю у сферах дослідження космосу, військово-технічній сфері тощо. Крім того, українська делегація матиме можливість долучитись до роботи МВФ та Світового банку.

Крім того, Чалий спробує орієнтувати українську делегацію на перебування не тільки у Вашингтоні, а і в окремих штатах. За його словами, такі штати як Техас або Каліфорнія є одними з найбільш перспективних з точки зору підтримки спільних проектів.
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