Половина американців сумніваються у лідерських якостях Трампа

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Обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа стало шокуючою новиною не лише для закордонних оглядачів, а і для багатьох американців. Відтак, соціологи намагаються провести аналіз суспільної думки з приводу ставлення населення до новообраного глави держави, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Каспаров.ру».Так, спеціалісти інституту суспільної думки Gallup провели опитування, в якому намагались визначити: як оцінюють майбутнього господаря Білого дому американці? Відтак, у те, що Трамп спроможний впоратись з кризою у міжнародних зносинах, вірять всього сорок шість відсотків респондентів. У те, що новообраний президент зможе мудро і виважено керувати американською армією, вірять сорок сім відсотків опитаних. На те, що Трамп уникне скандалів у своїй адміністрації, розраховують сорок чотири відсотки американців.Однак, у спроможність Трампа знайти спільну мову з Конгресом і ефективно з ним співпрацювати вірять аж шістдесят відсотків опитаних. На один відсоток менше людей переконані, що новий президент зможе провадити ефективну економічну політику. Зауважимо, що після оголошення результатів виборів у низці міст відбулись активні протести – виборці не хотіли бачити Трампа президентом.