валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа

Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа
Издание «Independent» сообщает, что американские социальные сети активно обсуждают, кто из звезд шоу-бизнеса может появиться на инаугурации Дональда Трампа и выступить в его честь, - передает replyua.net.

До сих пор было известно, что Трамп официально утвердил только трех участников его программы: Джеки Иванко, победитель американского телевизионного шоу «America’s Got Talent», Хор мормонов (the Mormon Tabernacle Choir), а также танцевальный коллектив «Rockettes». В прочем, участие в церемонии «Rockettes» уже оказалось под вопросом – его члены слишком активно заявляют о своем несогласии с политикой Трампа. Сегодня британская певица Ребекка Фергюсон заявила, что «с удовольствием выступит на церемонии инаугурации, однако только если ей разрешат спеть песню «Strange Fruit». Эта песня была записана Билли Холидей в 1939 году и является одной из самых известных песен о расизме – явно не лучший выбор, хотя кто знает...

Издание также провело опрос среди своих читателей в социальных сетях о том, какая бы песня и в чьем исполнении хорошо подошла для инаугурации Трампа. В числе ответов оказались: «From Russia with love», «Dust in the Wind» в исполнении «Kansas», «Talking Loud and Saying Nothing», написанная Джеймсом Брауном, «American Idiot» в исполнении «Green Day» и «Heaven Help Us All» в исполнении Стиви Уандера.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника
Важное за сутки
02 янв 2017
13254

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Издание «Independent» пишет, что журналист Сенан Мелони, посвятивший 30 лет исследованию причин гибели Титаника, сделал сегодня сенсационное заявление – причиной крушения огромного корабля мог быть

02 янв 2017
12720

Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как прошло празднование нового года в поселке городского типа Новоозерное в Сакском районе Евпатории. По его словам, то, что произошло, до оккупации

03 янв 2017
10731

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

Последние новости

Футбольные фанаты "Челси" получили тюремные сроки за расизм

Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа

У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)

Доник: история с Пашинским - обыкновенный вброс, но важно не это

Муждабаев рассказал, что будет происходить в Украине после обнародования "Плана Пинчука"

Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі

В Ватикане открылся первый McDonald's

Портников: Трамп скорее договорится с Конгрессом, чем с Путиным

Донік розповів хто заважає побудові контрактної армії

Портніков: ми цілком можемо побачити союз Трампа і Конгресу проти Путіна

Завтра в Украине резко ухудшится погода

Сазонов рассказал, когда Лещенко станет интересен как политик

Блогер: скільки коштує французька політична проститутка?

Сазонов: в истории с Пашинским нет ничего странного

Муждабаєв до росіян: хто б смів нам докоряти

Манн: Казахстан вводит в одностороннем порядке безвизовывй режим со странами ОЭСР

Муждабаев: об этом не будут жалеть так называемые российские "либералы"

Эксперт оценил перспективу скорого ухода Путина

Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

 Новости за день