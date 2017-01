Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Издание «Independent» сообщает, что американские социальные сети активно обсуждают, кто из звезд шоу-бизнеса может появиться на инаугурации Дональда Трампа и выступить в его честь, - передает replyua.net До сих пор было известно, что Трамп официально утвердил только трех участников его программы: Джеки Иванко, победитель американского телевизионного шоу «America’s Got Talent», Хор мормонов (the Mormon Tabernacle Choir), а также танцевальный коллектив «Rockettes». В прочем, участие в церемонии «Rockettes» уже оказалось под вопросом – его члены слишком активно заявляют о своем несогласии с политикой Трампа. Сегодня британская певица Ребекка Фергюсон заявила, что «с удовольствием выступит на церемонии инаугурации, однако только если ей разрешат спеть песню «Strange Fruit». Эта песня была записана Билли Холидей в 1939 году и является одной из самых известных песен о расизме – явно не лучший выбор, хотя кто знает...Издание также провело опрос среди своих читателей в социальных сетях о том, какая бы песня и в чьем исполнении хорошо подошла для инаугурации Трампа. В числе ответов оказались: «From Russia with love», «Dust in the Wind» в исполнении «Kansas», «Talking Loud and Saying Nothing», написанная Джеймсом Брауном, «American Idiot» в исполнении «Green Day» и «Heaven Help Us All» в исполнении Стиви Уандера.