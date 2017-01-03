Эксперт объяснил, в чем суть конфликта между Трампом и Конгрессом США

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков в эфире «Громадського радио» рассказал, чем может закончиться конфликт конгрессменов и избранного президента США в отношении антироссийских санкций.
По словам Николая Белескова, рассматривая возникшую ситуацию надо понимать две вещи. Еще со времени избрания президентом Дональда Трампа, известные представители конгресса четко сигнализировали ему, что они постараются максимально ограничить его свободу маневра в отношении Российской Федерации, в том числе возможность определенного компромисса и перезагрузки отношений.
В то же время, эксперт подчеркивает, что не надо быть слишком оптимистичными в отношении последних сигналов. «Действительно, конгрессмены и сенаторы США четко сказали, что они постараются заморозить санкции, которые ввел Барак Обама, но речь идет именно о последних санкциях. Они касались вмешательства РФ в избирательный процесс, то есть их кибератаки на комитет Демократической партии США. То есть, с одной стороны, сенаторы и конгрессмены настроены решительно, но это касается очень узкой сферы, исключительно кибератак, которые осуществила Россия», – отметил Белесков.
По его словам, формально, для Украины здесь нет особой радости, потому речь идет лишь о тех последних санкциях, которые были введены и объявлены Обамой в минувший четверг относительно ФСБ и ГРУ и ряда российских хакеров. Санкции в отношении Украины – это и до сих пор так называемые исполнительные указы президента Соединенных Штатов Америки. Как один президент их подписал, так и другой росчерком пера уже 20 января может частично или полностью их снять.