Манн: Обама рискует нарушить договоренности демократов с Трампом

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявления будущего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в отношении новых ограничений, введенных Соединенными Штатами Америки против России прямо в канун Нового года, - передает replyua.net.
Манн пишет: «По мнению многих, Спайсер сейчас озвучивает точку зрения новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он заявил, что якобы команда Трампа считает последние санкции США против РФ, как и высылку российских дипломатов «несоразмерными», то есть слишком жесткими». Блогер подчеркивает: «Также слова Спайсера стоит понимать так, что Трамп совершенно не доволен тем, что Барак Обама пытается максимально усложнить ему жизнь, несмотря на политическую традицию, в соответствии с которой президент, до конца срока полномочий которого остается менее двух месяцев не принимает никаких важных политических решений».
Манн сообщает: «Также будущий пресс-секретарь отметил, что Трамп намерен вызвать на совещание представителей разведывательного сообщества чтобы понять, какими основаниями руководствовалась уходящая администрация, принимает также жесткое решение в отношении России». Он добавляет: «Не стоит упускать из виду, что CNN назвало ответ Кремля «оплеухой Обаме» и «удару по престижу Америки». По мнению блогера, действия Обамы ставят договоренности между ним и Трампом под угрозу срыва.