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Эксперты ожидают, что после 2017 начнется новая эра отношений Украины и США

Эксперты ожидают, что после 2017 начнется новая эра отношений Украины и США
Большинство экспертов в один голос заявляют, что с новым президентом США придет много изменений, но какими они будут, не может спрогнозировать никто, все шокированы заявлениями Дональда Трампа о желании немедленно отменить антироссийские санкции.

По мнению директора Института мировой политики Алены Гетьманчук, Украине придется полностью менять свой вектор внешней политики, к которому она привыкла раньше. Если украинские дипломаты ранее делали акцент на определенных обязательствах США и других странах в отношении Украины, вспоминая тот же Будапештский меморандум, то при новом хозяине Белого дома строить свою политику на апеллировании к четким обязательствам США не получится. Трудно представить Трампа, который будет усидчиво соглашаться со всем тем, что было подписано и оговорено до избрания его президентом.

Руководитель Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко считает, что в Украине нет другого пути, кроме как искать новые подходы, более конкретные. Власти нужно будет общаться с американскими партнерами и рассказывать не только об угрозе со стороны России, но и показать способность создавать привлекательный инвестиционный климат, что может привлечь американских инвесторов.
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