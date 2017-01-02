У Трампа анонсировали отмену ряда решений Обамы, в частности по России

В дебютный день на рабочем месте в офисе недавно победивший на президентских выборах американский лидер Трамп имеет намерение аннулировать ряд шагов команды Обамы. Такое резонансное сообщение обнародовал Шон Спайсер, будущий председатель пресс-центра аппарата президента в Белом доме, пишет CNN.
Как передает replyua.net, очень скоро руководитель отдела по связям с общественностью Белого дома сообщил, что Трамп не станет ждать и «незамедлительно аннулирует многие шаги, которые были сделаны во времена главенства Обамына протяжении долгих 8 лет, те, которые замедляют рост в отрасли экономики и осложняют процедуру создания мест для работы». Первого числа этого месяца Шон Спайсер озвучил данные, что вероятно, Вашингтон осуждает Россию неправильно, распорядившись выдворить из Соединенных Штатов Америки тридцать пять сотрудников внешнеполитического ведомства РФ, подозревающихся в шпионстве.
Напомним, ранее уже сообщалось, что Адам Шифф, демократ из США, высказал мнение о том, что если Дональд Трамп примет решение и смягчит санкции в отношении РФ, то Конгресс Штатов даст решительный ответ на это. Кроме того он добавил, что некоторые сенаторы объявят более жесткие санкции по отношению к Путину и России в целом.